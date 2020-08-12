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Adana'daki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

ADANA HABERLERİ  | 12.08.2020 11:06 | Son Güncelleme

Adana'daki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

Adana'da, kadın kılığındaki iki şüphelinin kuyumcuyu tabancayla yaralayarak tezgah ve vitrindeki altınları alıp kaçması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'ndeki Osman Bolhocalıoğlu'na ait kuyumcuya dün iki şüphelinin kadın kılığında girip iş yeri sahibini yaralaması ve altınları alıp kaçmalarıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, şüphelilerin yüzlerini eşarpla kapattıkları, daha sonra birinin tabancayla Bolhocalıoğlu'nu yaralamasının ardından vitrin ve tezgahtaki altınları çantaya doldurup, dükkanın kilitli kapısını da kırarak kaçmaları yer alıyor.

Yaralı Bolhocalıoğlu'nun Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi ve kaçan zanlıların yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

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