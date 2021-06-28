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Adana'daki "Orman Ekosistem Köprüsü" yaban hayvanlarının güvenli geçiş rotası oluyor

28.06.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda 2012'de yapılan köprüden, yaban keçisi, kurt, vaşak, yaban domuzu, oklu kirpi, tilki, tavşan gibi hayvanların geçişi fotokapanlara yansıdı - Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır: - "Ekosistem köprüleri yaban hayatına, hayvanların popülasyon artışına çok önemli katkı sağlıyor ve habitat bütünlüğünü esas alıyor. Mevsim şartlarına göre de hayvanların hareketliliğine imkan veriyor"

EREN BOZKURT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yaban hayvanlarını korumak amacıyla Tarsus-Pozantı Otoyolu'na inşa edilen "Orman Ekosistem Köprüsü" yaban hayvanlarının güvenli geçiş rotası oluyor.

Bakanlıkça otoyollarda alt ve üst geçitlere yapılan "ekolojik köprüler" yaban hayvanlarının yolun karşısına rahat geçmesine imkan sağlıyor.

Akdeniz'i, Toros Dağları üzerinden İç Anadolu'ya bağlayan Tarsus-Ankara Otoyolu'nun Gülek Boğazı mevkisinde 2012'de yapılan "Orman Ekosistem Köprüsü" de yaban hayatı için önemli konumda bulunuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri, hayvanlara güvenli geçiş sunan köprüdeki hareketliliği son bir yıldır fotokapanlarla takip ediyor.

Ekipler, fotokapana takılan yaban keçisi, kurt, vaşak, yaban domuzu, oklu kirpi, tilki, tavşan gibi çok sayıda yaban hayvanının davranışları ve mevsimsel hareketleriyle ilgili bilgiler de topluyor.

- "Ekosistem köprüleri yaban hayatına önemli katkı sağlıyor"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, AA muhabirine, son yıllarda ekosistem köprülerinin sayısının arttığını söyledi.

Ekosistem köprülerinin önemine dikkati çeken Çangır, "Ekosistem köprüleri yaban hayatına, hayvanların popülasyon artışına çok önemli katkı sağlıyor ve habitat bütünlüğünü esas alıyor. Mevsim şartlarına göre de hayvanların hareketliliğine imkan veriyor. Hayvanlar bu köprüleri kullanarak mevsim şartlarına göre pozisyon alıyor. Örneğin, kuzey bakıda hava soğukluğu artıyorsa güney bakıya geçiyor. Oradaki yem ihtiyacını daha fazla karşılıyor. Yaz aylarında sıcak hava şartlarında da kuzey bakılar tercih etmektedir. Onun için ekosisteme doğrudan katkısı bulunmaktadır." diye konuştu.

Çangır, sorumluluk alanlarındaki ekosistem köprüsünde fotokapanla izleme yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Diğer alanlarımızda olduğu gibi bu alanlarda da ekosistem köprüleri, kullanan yaban hayvanlarının çeşitlerini, kullanım sıklığını ve mevsimsel şartlara göre hareketlerini belirlemek ve varsa kaçak avcılıkla mücadele etmek amaçlı da kullanılmakta. Ekosistem köprülerinin sayılarının her geçen gün artması bizleri memnun etmektedir. Yaban hayvanlarının her türlü hareketlerini, bu geçitlerde cins ve tür olarak takip etmekteyiz. Onun için oldukça önem arz etmektedir. Bölge Müdürlüğümüzde hedef türümüz yaban keçisidir. Başta yaban keçilerimiz olmak üzere çakal, kurt, tavşan, oklu kirpi ve benzeri farklı türde yaban hayvanlarının buradan geçtiğini görmekteyiz."

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