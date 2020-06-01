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Adana'daki PKK/KCK davasında 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

ADANA HABERLERİ  | 01.06.2020 15:12 | Son Güncelleme

Tutuklu 3 sanığın mevcut hallerinin devamı kararlaştırıldı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 3'ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Baran G, İzzeddin Y, Veysi B. ve bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan tutuksuz sanık F.G, PKK/KCK üyesi olmadığını ileri sürerek, ''Dosya kapsamında belirtilen telefon numarası babam adına kayıtlıdır. Fakat bu hattı ben kullanmaktayım. Adana'da birtakım örgütsel malzemelerin üzerinde tespit edilen kan örnekleri bana ait değildir. Terör örgütüne silah temin etmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da PKK/KCK üyesi olmadıklarını savunarak tahliye ya da beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanık F.G'ye ait telefon hattının tüm arama kayıtlarının baz istasyonlarını gösterir şekilde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) istenilmesine ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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