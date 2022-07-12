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Adana'daki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

12.07.2022 03:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Adana'daki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Adana'da tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde, H.A.D. ile akraba oldukları belirtilen Ramazan Burak Yıldırım ve Ahmet Tarık Özdemir arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında H.A.D. tabancayla Yıldırım ve Özdemir'e ateş ettikten sonra kaçtı.

Yaralılar ihbar üzerine ambulanslarla Adana Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Özdemir, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği evde inceleme yaptı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Adana'daki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

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Adana Namaz Vakitleri 12 Temmuz Salı

İmsak
03:40
Sabah
05:22
Öğle
12:49
İkindi
16:40
Akşam
20:07
Yatsı
21:42

Adana Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Salı

Yüksekdağ Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Çabukoğlu Eczanesi
Seyhan
Nesli Eczanesi
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