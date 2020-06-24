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Adana'daki silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

ADANA HABERLERİ  | 24.06.2020 10:12 | Son Güncelleme

"Kiralık tetikçinin", marangozhane sahibini yaralamak isterken kendisine müdahale eden işçisini öldürdüğü öne sürüldü

Adana'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahsaldırıyla ilgili gözaltına alınan biri kadın 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki bir marangozhanede 12 gün önce Ziya Aslan'ın (39) pompalı tüfekle öldürülmesi, iş yeri sahibi Aykut E'nin de yaralanmasıyla ilgili 7 şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler, zanlılar Aysun G, İsmail D, İbrahim Ç, Ahmet İ, Ömer O. ve Halil İbrahim Ç'yi operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden İsmail D, İbrahim Ç. ve Ahmet İ. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon sırasında evinde bulunamayan ve olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Aysun G'nin eşi Erkan G'nin yakalanması için de ekiplerin çalışması sürüyor.

- "Kiralık tetikçi" tuttuğu iddiası

Erkan G'nin, arasında husumet bulunduğu iddia edilen marangozhane sahibi Aykut E'ye gözdağı vermesi için "kiralık tetikçi" İsmail D. ile 6 bin liraya anlaştığı öne sürüldü.

Maktul Ziya Aslan'ın, patronunu silahla yaralayan İsmail D'ye sopayla müdahalede bulunduğu sırada pompalı tüfekle vurularak öldüğü iddia edildi.

Güzelevler Mahallesi'nde Aykut E, sahibi olduğu marangoz atölyesinde 12 Haziran'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanmış, işçisi Ziya Aslan hayatını kaybetmişti.

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Açelya Eczanesi
Seyhan
Arzum Eczanesi
Seyhan
Ayşem Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Esin Eczanesi
Seyhan
Gülaçtı Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
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