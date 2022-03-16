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Adana'daki tefeci operasyonunda karı koca tutuklandı

16.03.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki tefeci operasyonunda karı koca tutuklandı

Adana'da tefecilik yaparak yaklaşık 70 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen 13 kişiden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekiplerince, tefecilik yaparak 52 kişiyi mağdur edip yaklaşık 70 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 9 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 8'i ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, Adile ve Fikret D. çifti ile oğulları R.D'nin de arasında olduğu 5'i adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Adile ve Fikret D. çifti tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Polis, 9 Mart'ta tefecilik yaparak 52 kişiyi mağdur edip yaklaşık 70 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 14 kişiye yönelik operasyonda 13 zanlıyı yakalamıştı.

Adreslerde, 967 milyon lira ve 504 bin dolar tutarında 26 senet, 520 bin liralık iki çek, 186 bin 320 lira, 74 bin 600 dolar, 28 bin avro, farklı kişilere ait 52 tapu aslı ve fotokopisi, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bunlara ait mermiler ele geçirilmişti.

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