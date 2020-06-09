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Adana'daki terör operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı

ADANA HABERLERİ  | 09.06.2020 10:07 | Son Güncelleme

Adana'daki terör operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı, diğerlerine ev hapsi cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 3 gün önce terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan B.A, M.Ü, A.S, C.B, A.D, E.G, F.K, Ö.Y, H.Z. ve A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan B.A, M.Ü, A.S, C.B, A.D, E.G. ve F.K. tutuklandı, diğerlerine ev hapsi cezası verildi.

Kent merkezinde 2013-2014 yıllarında izinsiz gösterilere katıldığı, polislere taş, el yapımı patlayıcı, molotofkokteyli ve havai fişeklerle saldırıda bulundukları öne sürülen 10 şüpheli, 6 Haziran'da özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonla yakalanmıştı.

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