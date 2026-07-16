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Oyuncu Levent Üzümcü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Oyuncu Levent Üzümcü 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gece saatlerinde gözaltına alınan Üzümcü, sosyal medya hesabından 'Gözaltına alınıyorum' paylaşımı yapmıştı.

Oyuncu Levent Üzümcü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
Mustafa Fidan

Gece saatlerinde sosyal medya hesabından 'gözaltına alınıyorum' paylaşımı yapan ve gözaltına alınan oyuncu Levent Üzümcü, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Oyuncu Levent Üzümcü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi 1

LEVENT ÜZÜMCÜ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan tiyatro ve dizi oyuncusu Levent Üzümcü, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Oyuncu Levent Üzümcü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi 2

GECE SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında "LeventUzumcu" isimli sosyal medya kullanıcısı olduğu tespit edilen Üzümcü hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Levent Üzümcü
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