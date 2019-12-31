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  4. Adana'daki terör örgütü PKK/KCK davasına devam edildi

Adana'daki terör örgütü PKK/KCK davasına devam edildi

ADANA HABERLERİ  | 31.12.2019 18:03 | Son Güncelleme

Adana'daki terör örgütü PKK/KCK davasına devam edildi

Adana'da "terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve terör örgütü propagandası yaptıkları" iddia edilen 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tamamı tutuksuz sanıklar A.Y, M.E, M.Ö, F.Ö, Y.V, D.K, M.Y, M.A. ve T.G. ile avukatları katıldı. Diğer sanık A.Y. ise mahkemeye gelmedi.

Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.E, PKK/KCK üyesi olmadığını ileri sürerek, ''Silahlı hiçbir eyleme katılmadım. Örgütsel gösterileri organize etmedim. Terör örgütünün gençlik yapılanmasıyla bağlantım yoktur. Beraatimi ve hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ederim.'' dedi.

Diğer sanıklar da PKK/KCK üyesi olmadıklarını savunarak, beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve duruşmaya gelmeyen sanık A.Y. hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılması yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına ve sanık A.Y. hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
erteleme mütalaa PKK/KCK terör örgütü Savunma

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