Adana'daki "Ters Ev"i açılışından itibaren 29 bin 700 kişi ziyaret etti

Adana'da, Yüreğir Belediyesi tarafından inşa edilen "Ters Ev"i açıldığı haziran ayından bu yana 29 bin 700 ziyaretçi gezdi.

Yüreğir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Millet Bahçesi'nde inşa edilen ve haziranda ziyarete açılan ev, büyük ilgi görüyor.

Açıldığı günden bu yana 29 bin 700 kişinin ziyaret ettiği ev, gezi turları ile kentte faaliyet gösteren anaokulu ve kreşlerin de gezi listesinde yer alıyor.

Haftanın her günü 10.00-21.00 saatlerinde gezilebilen "Ters Ev", farklı yapısıyla ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

