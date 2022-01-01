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Adana'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

01.01.2022 03:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mustafa D’nin kullandığı 01 HE 525 plakalı otomobil, Yumurtalık-Ceyhan kara yolunda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobil yol kenarına savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Faruk D, Elanur Y. ve Nuriye K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Ceyhan ile Yumurtalık devlet hastanelerine kaldırıldı.

Sürücü Mustafa D. ve Nuriye K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer 2 yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Adana

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