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Adana'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

23.04.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Lütfi Kılıç idaresindeki 01 L 7565 plakalı hafif ticari araç ile Yusuf Heybeli yönetimindeki 01 HA 097 plakalı kamyonet, Mehmet Kartal Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Adana Çukurova

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