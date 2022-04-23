Adana'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Lütfi Kılıç idaresindeki 01 L 7565 plakalı hafif ticari araç ile Yusuf Heybeli yönetimindeki 01 HA 097 plakalı kamyonet, Mehmet Kartal Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz