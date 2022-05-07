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Adana'daki trafik kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi

07.05.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki trafik kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille askeri aracın çarpışması sonucu yaralanan ve yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar için tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, şehit Muharrem Efendi Dündar'ın (27) öz geçmişi okundu.

İl Müftü Yardımcısı Mekki Solmaz tarafından dua edilmesinin ardından, Dündar'ın cenazesi memleketi Yozgat'a uğurlandı.

Törene, şehidin yakınları, Adana Valisi Süleyman Elban, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmet Yüksel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, milletvekilleri ve diğer ilgililer katıldı.

Kozan ilçesinde 9 Nisan'daki kazada, Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Uzman Çavuş Yusuf Avan şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı. Yaralılardan 2'si tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, yoğun bakıma alınan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, sabah saatlerinde şehit olmuştu.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Mustafa Ç. tutuklanmıştı.

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