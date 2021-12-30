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Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı

30.12.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 28 Aralık'ta kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3'ü kadın 11 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, adreslerinde bulunamayan 8 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis, kentte uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 19 kişiyi yakalamak için 28 Aralık'ta operasyon düzenlemişti. Şüphelilerden 11'inin yakalandığı operasyonda 141,81 gram sentetik uyuşturucu, 7,61 gram esrar, 1,02 gram kokain, 8 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirilmişti.

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