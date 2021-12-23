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Adana'daki yasa dışı dinleme davasında yargılanan 55 sanıktan 12'sine hapis cezası

23.12.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki yasa dışı dinleme davasında yargılanan 55 sanıktan 12'sine hapis cezası

Adana'da bazı hakim, savcı, adliye personeli ve meslektaşlarını yasa dışı yollarla dinledikleri öne sürülen, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu tutuksuz 55 polisin yargılandığı davada 12 sanık, 2 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçlardan tutuklu eski emniyet müdür yardımcısı İ.B. ile A.A, A.T, B.D, İ.A, M.B, Ö.A, U.K.E. ve Y.E, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada ayrıca bazı tutuksuz sanıklarla avukatları da hazır bulundu.

Son savunması sorulan sanık M.B, suçlamaları kabul etmeyerek, "Dinlemelerin hepsi usulüne uygun ve görevimiz gereği yapılması gerekli olduğunu değerlendirdiğimiz istihbari önleme dinlemeleridir. Hatta suç unsuru görüşmelerin olmadığını tespit ettiğimiz bir kısım mağdurların dinlemeleri de iyi niyetle erken sonlandırılmıştır. Bu nedenle suç kastımız yoktur. Beratıma karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Söz verilen diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beratlarına karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar eski emniyet müdür yardımcısı İ.B. ile birlikte diğer 42 sanığın "resmi belgede sahtecilik" ve "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçlarından cezalandırılması, diğer 12 sanığın ise "suç eyleminin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beratına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti ise sanıklar İ.B, A.K, A.Ş, A.A, E.G, E.Y, F.M, H.A, H.S, H.K, O.A. ve Y.E'yi "resmi belgede sahtecilik" ve "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçlarından toplamda 2 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı, 43 sanığın ise atılı tüm suçlamalardan beratına karar verdi.

- Davanın geçmişi

Sanıklar hakkında, "iştirak halinde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, iftira, suç uydurma, haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlamasıyla 2014'te Adana 1, 2, 4, 6, 7, 8 ve 9. ağır ceza mahkemelerinde 10 dava açılmıştı. Davalar, 8. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilmişti. Böylelikle birleştirilme kararı sonrası yargılanan sanık sayısı 55'e ulaşmıştı.

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