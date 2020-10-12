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Adana’dan Azerbaycan’a destek

ADANA HABERLERİ  | 12.10.2020 15:43 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde iki meclis üyesi Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’a yaptığı saldırıyı karşı konuşması alkışlanırken Başkan Zeydan Karalar, “Bütün meclisimiz adına konuşma yaptınız.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde iki meclis üyesi Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’a yaptığı saldırıyı karşı konuşması alkışlanırken Başkan Zeydan Karalar, “Bütün meclisimiz adına konuşma yaptınız. Teşekkür ederim” dedi.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Zeydan Karalar, katipler Sevil Can ve Rafet Avan tarafından açıldı. Gündeme bir madde eklenmesinden sonra gündem dışı konuşan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’a yaptığı saldırıya değinerek, “Azerbaycan’a yapılan saldırı Türk Milletine yapılmıştır. İnşallah kazanan Karabağ, Azerbaycan olacaktır” dedi.
Demirdağ’ın konuşması meclis üyeleri tarafından alkışlandı.
Karalar ise, “Bütün meclisimiz adına konuşma yaptınız. Teşekkür ederim” dedi.
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Recai Mercimek de Azerbaycan’a yapılan saldırı konusunda konuşarak, Azerbaycan’a bağlı Karabağ’ın 30 yıldır işgal altında olduğunu belirterek, ”Bu zulüm inşallah bitecektir. Dünyada 206 devlet var. Azerbaycan’ı sadece Hindistan, Pakistan ve Türkiye tanımıştır” dedi.
Yüreğir’in görüntüsünün bir harabe şeklinde olduğunu ifade eden Mercimek, “Yüreğir’in çok iyi bir belediye başkanı var. Yüreğirli olan bir de büyükşehir belediye başkanı var. Bu iki güç birleşerek Yüreğir’e parmak basmalıdır” dedi.
Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ise, 32 dönüm üzerine kurdukları yaşam parkının pandemi nedeniyle sadece restoran bölümünü açtıklarını ve 4 gün içerisinde büyük bir rağbet gördüğünü söyleyerek, bu mekanda tüm meclis üyelerini ve belediye başkanlarını yemeğe davet etti.
Daha sonra gündemlere geçildi. Toplam 47 maddeden oluşan gündemden biri komisyon raporuydu. Rapor, komisyondan geldiği gibi oy birliği ile kabul edilirken, 19 madde ise teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara oy birliği ile havale edildi.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 13.00’te devam edecek.

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