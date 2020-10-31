YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana’dan İzmir’e 8 kişilik uzman ekip gönderildi

Adana’dan İzmir’e 8 kişilik uzman ekip gönderildi

ADANA HABERLERİ  | 31.10.2020 16:03 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Birimi’nden 8 uzman personel ve iki araç, depremin meydana geldiği gün İzmir’e gönderildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Birimi’nden 8 uzman personel ve iki araç, depremin meydana geldiği gün İzmir’e gönderildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatıyla yola çıkan ekipte bulunan personel, arama kurtarma faaliyetlerinde tecrübeli çalışanlardan oluşuyor.
Can kaybının artmaması için yapılan çalışmalara destek olacaklarını belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “İzmir’deki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'Ünlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da 4 eksik var
Kayserispor’da 4 eksik var
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Deprem Çeşme’deki bazı binaların duvarlarını yıktı
Deprem Çeşme’deki bazı binaların duvarlarını yıktı
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Adana Namaz Vakitleri 31 Ekim Cumartesi

İmsak
05:34
Sabah
06:55
Öğle
12:27
İkindi
15:23
Akşam
17:50
Yatsı
19:05

Adana Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Cumartesi

Aydın Akgöllü Eczanesi
Seyhan
Başak Eczanesi
Seyhan
Çağla Su Eczanesi
Seyhan
Çare Eczanesi
Seyhan
Damla Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Demir Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül'den Levent Eriş açıklaması
Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül'den Levent Eriş açıklaması
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Şeyh Hüseyin Efendi Hakk’a Yürüdü
Şeyh Hüseyin Efendi Hakk’a Yürüdü
ADSİAD ailesinin şampiyonlarına ödül
ADSİAD ailesinin şampiyonlarına ödül
16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı
16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.