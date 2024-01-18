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Adanalı öğrencilerin kısa filmi Fransa’da yarışacak

İHA İHA
18.01.2024 12:12 | Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği ortak projesi olan Fransa’da 18 ülkenin katılacağı “Ulusötesi Tarih Eğitimi HİSTOLAB” çerçevesinde yapılacak kısa film yarışmasında Türkiye’ye Adanalı öğrenciler temsil edecek.

Adanalı öğrencilerin kısa filmi Fransa’da yarışacak

Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği ortak projesi olan Fransa’da 18 ülkenin katılacağı “Ulusötesi Tarih Eğitimi HİSTOLAB” çerçevesinde yapılacak kısa film proje yarışmasının yapılacağının açıklanmasının ardından Şehit Mehmet Fatih Ongun Ortaokulu harekete geçti. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sema Gedikli ve 10 öğrencinin katılımıyla projeye kısa film hazırladı. Hazırlanan bu kısa film, Adana ve Ankara Milli Eeğitim Müdürlüğünden onaylanarak Fransa ya gönderildi. Fransa’da 18 ülkeden gelen projeler arasında yarışmaya da hak kazanan kısa film Türkiye’ye temsil edecek. ,

Projenin amacı ise Avrupa’da tarih eğitiminin gelişimine katkı sağlamak ve tarih öğretiminde yenilikçi uygulamaları ve araştırmaları ortaya çıkarmak olduğu öğrenildi. Bu çerçevede Avrupa Birliği ile Avrupa Komisyonu tarafından 01 Mayıs 2022 tarihinde “Ulusötesi Tarih Eğitimi ve İşbirliği Laboratuvarı” (HISTOLAB) projesi başlatıldı. Fransa da Şubat ayında gelecek haberler doğrultusunda 3/5 Nisan’da proje grubu öğretmenleri Sema Gedikli’nin, Fransa’ya okulu ve Türkiye’yi temsilen gideceği öğrenildi. Çekimler Adana Arkeoloji Müzesi ile Şehit Mehmet Fâtih Ongun ortaokulunda yapıldı.

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