Adanalılara dev destek

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, korona virüs nedeniyle muhtaç vatandaşlara Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının öz kaynaklarıyla 226 milyon 126 bin 192 lira nakdi ödeme yapıldığını bildirdi

Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada, korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin ekonominin olumsuz yönde etkilenmemesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bir dizi tedbir alındığını belirterek, "Devletimiz tüm imkanlarını vatandaşlarımız için seferber etti. Bu kapsamda, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinin 1. fazında 78 bin 493 kişiye, 78 milyon 493 bin lira, 2. fazında 101 bin 49 kişiye, 101 milyon 49 bin lira ve 3. fazında 38 bin 614 kişiye, 38 milyon 614 bin lira nakdi ödeme yapılmıştır. Toplamda Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında 309 bin 79 başvuruda bulunulmuş, 218 bin 156 aileye 218 milyon 156 bin lira nakdi ödeme yapılmıştır. Valilik ve 15 Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızın öz kaynakları ile 7 milyon 970 bin 192 lira nakdi ödeme yapılmıştır. Toplamda Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızın öz kaynakları ile vatandaşlarımıza 226 milyon 126 bin 192 lira nakdi ödeme yapılmıştır" diye konuştu.

Vali Demirtaş, bankalar aracılığıyla da vatandaşlara uygun oranlarla kredi verildiğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Halkbank tarafından küçük işletmelere verilen 6 ay anapara ve faiz ödemesiz toplam 36 ay vadeli ’İşe Devam Desteği Küçük İşletme Can Suyu Kredisinden 203 işletme faydalandı. Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek hazine destekli faizsiz olarak 6 ay ertelenen kredi geri ödemelerinden 3 bin 086 çiftçi faydalandı. Üç kamu bankası tarafından 10 bin TL’ye kadar verilen “Temel İhtiyaç Desteği” paketinden 141 bin 503 kişi faydalandı. İlimizde, kurumsal ve ticari ölçekteki firmalara verilen, “İşe Devam Kredi Desteği” paketinden 3 bin 390 işletme faydalandı. Tüm esnafımız için verilen 25 bin TL’ye kadar limitli “İşletme Finansman Desteği” paketinden 13 bin 507 esnaf faydalandı. Kısa Çalışma Ödeneğine 9 bin 700 işletme başvuruda bulundu, 74 bin 500 çalışan ödenekten faydalandı. Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilere ek ders ücreti ödeme olanağından 3 bin 667 kişi faydalandı."

Demirtaş, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele sürerken önemli bir sanayi şehri olan Adana’da üretimin sekteye uğramaması için her sokağa çıkma yasağı döneminde yaklaşık bin 250 firmaya faaliyetlerine devam etmesi için izin verdik. Tarımsal üretimin de devamı için korona virüs günlerinde 2020 yılında üreticiye Bitkisel Üretim Desteklemesi olarak 124.667.783 TL, Hayvancılık Desteklemesi olarak 36.536.845 TL olmak üzere toplam 161.204.628 TL nakit destek ödemesi devletimiz tarafından yapılmıştır" şeklinde konuştu.

