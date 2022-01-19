Adana'nın 3 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi

Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.



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