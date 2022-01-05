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Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı fener alayıyla kutlandı

05.01.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı fener alayıyla kutlandı

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, fener alayı düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu önünde toplanan vatandaşlar, bando takımı eşliğinde ellerindeki meşalelerle Atatürk Caddesi boyunca yürüdü.

Ellerinde Türk bayrağı taşıyan grubun yürüyüşü Uğur Mumcu Meydanı'nda tamamlandı.

Ardından meydanda Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazapizm Grubu konseri gerçekleştirildi.

Öte yandan Adana Büyükşehir Belediyesince Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen resepsiyona Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kurum müdürleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Vali Elban, kutlamalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, "100'üncü yıl etkinliklerine biraz daha kapsamlı bir şekilde kutlama kararı verdiğimizde tüm kurumların ve vatandaşların bu kutlamaya çok katkısı oldu. Son bir ayda devam eden etkinlikler bugün zirveye ulaştı. İnşallah şehitlerimizin yaptığı mücadelenin şanına layık etkinlikler olmuştur." dedi.

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