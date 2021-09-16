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Adana'nın güney ve doğu çevreleri için sağanak uyarısı

16.09.2021 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın güney ve doğu çevreleri için sağanak uyarısı

Adana'nın güney ve doğu çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu sağanak ve gök gürültülü sağanakların, sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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