YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'nın iki ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı

Adana'nın iki ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı

16.01.2021 20:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın iki ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı

Adana'nın Çukurova ve Seyhan ilçelerinde akşam başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın etkili olduğu iki ilçe merkezinde bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Sürücülere zor anlar yaşatan yağış, bazı mahallerde elektrik kesintisine neden oldu.

Çukurova ilçesinde Nezir Akkoyun idaresindeki 01 CUT 83 plakalı motosiklet, Uğur Mumcu Bulvarı'nda yağış nedeniyle çöken yolda devrildi.

Yaralanan sürücünün tedavisi, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta yapıldı.

Olayın ardından bulvar trafiğe kapatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERZamanı donduran kadınlarZamanı donduran kadınlar
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Adana Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:44
Öğle
12:53
İkindi
15:31
Akşam
17:53
Yatsı
19:12

Adana Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Akşam Eczanesi
Seyhan
Fehiman Eczanesi
Seyhan
İpek Eczanesi
Seyhan
Metropol Eczanesi
Seyhan
Nihan Eczanesi
Seyhan
Özdoğru Eczanesi
Seyhan
Selvi Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

Kozan’da yanan orman alanları devlet eli ile yeşerecek

Kozan’da yanan orman alanları devlet eli ile yeşerecek

Adana'da 2 bin 925 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 2 bin 925 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da üst arama bahanesiyle yankesicilik yapan "sahte polis" tutuklandı

Adana'da üst arama bahanesiyle yankesicilik yapan "sahte polis" tutuklandı

Adana'da marketin deposundan hırsızlık yapmaya çalışan zanlı suçüstü yakalandı

Adana'da marketin deposundan hırsızlık yapmaya çalışan zanlı suçüstü yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Türkiye gençlik sorumlusu"na 10 yıl hapis cezası

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Türkiye gençlik sorumlusu"na 10 yıl hapis cezası

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Türkiye gençlik sorumlusu"na 10 yıl hapis cezası

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Türkiye gençlik sorumlusu"na 10 yıl hapis cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.