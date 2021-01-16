Adana'nın iki ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı

Adana'nın Çukurova ve Seyhan ilçelerinde akşam başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın etkili olduğu iki ilçe merkezinde bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Sürücülere zor anlar yaşatan yağış, bazı mahallerde elektrik kesintisine neden oldu.

Çukurova ilçesinde Nezir Akkoyun idaresindeki 01 CUT 83 plakalı motosiklet, Uğur Mumcu Bulvarı'nda yağış nedeniyle çöken yolda devrildi.

Yaralanan sürücünün tedavisi, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta yapıldı.

Olayın ardından bulvar trafiğe kapatıldı.

