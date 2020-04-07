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Adana’nın ilçelerinde tek gün pazar kurulacak

ADANA HABERLERİ  | 07.04.2020 10:56 | Son Güncelleme

Adana İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, 10 Nisan 2020 tarihinden itibaren Adana’nın bütün ilçelerinde tek gün pazar kurulacak.İl Hıfzıssıhha Kurulu aldığı kararda, "İlimizin tüm ilçelerinde kurulan pazarlar tek gün kurulacaktır.

Adana’nın ilçelerinde tek gün pazar kurulacak

Adana İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, 10 Nisan 2020 tarihinden itibaren Adana’nın bütün ilçelerinde tek gün pazar kurulacak.
İl Hıfzıssıhha Kurulu aldığı kararda, "İlimizin tüm ilçelerinde kurulan pazarlar tek gün kurulacaktır. Sabah başlayıp akşam bitirilecektir. Bu uygulamaya 10 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçilecektir” ifadelerine yer verildi.
Bu kararın ardından Kozan ilçesinde ise semt pazarı Karacaoğlan Mahallesi hastane civarındaki bulunan alanda sadece haftanın Cuma günleri kurulacağı bildirildi.
Karar tüm esnaflara yetkili mercilerce duyurulurken karara uymayanlar hakkında “Emre Aykırı Davranış” fiilini düzenleyen Kabahatler Kanunu gereğince yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

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Başak Eczanesi
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Berdan Eczanesi
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Çağdaş Eczanesi
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Esin Kıraç Eczanesi
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Mürsel Eczanesi
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