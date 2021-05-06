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Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak etkili oldu

06.05.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak etkili oldu

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Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam başlayan yağmur nedeniyle ilçede çok sayıda cadde su altında kalırken, Karacaoğlan Mahallesi Kumru Sokak'taki 5 evi su bastı.

Vatandaşlar evlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de evlerden suların tahliye edilmesi çalışmalarına başladı.

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