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Adana’nın spor turizmi gelişecek

ADANA HABERLERİ  | 15.11.2020 11:31 | Son Güncelleme

Adana Valisi Süleyman Elban, Seyhan Baraj Gölü ve Seyhan Nehri’nde kurulacak kano parkurlarıyla kentte ulusal ve uluslararası spor faaliyetleri gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, Vali Süleyman Elban’ı ziyaret etti.Seyhan Baraj Gölü ve Seyhan Nehri’nde kano ve kürek spor branşlarında ulusal ve uluslararası spor faaliyetleri ile kampların gerçekleştirilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının değerlendirildiği ziyarette konuşan Vali Elban, yapılacak bu çalışmanın kentin spor turizmine önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.Adana’yı her alanda daha ileriye taşıyacak çalışmaların destekçisi olmaya devam edeceklerini vurgulayan Vali Elban, “Sayısız güzelliği ve potansiyeliyle Adana, çok daha iyi yerlerde olmayı hak eden nadide bir şehir.

Adana’nın spor turizmi gelişecek

Adana Valisi Süleyman Elban, Seyhan Baraj Gölü ve Seyhan Nehri’nde kurulacak kano parkurlarıyla kentte ulusal ve uluslararası spor faaliyetleri gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.
Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, Vali Süleyman Elban’ı ziyaret etti.
Seyhan Baraj Gölü ve Seyhan Nehri’nde kano ve kürek spor branşlarında ulusal ve uluslararası spor faaliyetleri ile kampların gerçekleştirilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının değerlendirildiği ziyarette konuşan Vali Elban, yapılacak bu çalışmanın kentin spor turizmine önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.
Adana’yı her alanda daha ileriye taşıyacak çalışmaların destekçisi olmaya devam edeceklerini vurgulayan Vali Elban, “Sayısız güzelliği ve potansiyeliyle Adana, çok daha iyi yerlerde olmayı hak eden nadide bir şehir. Seyhan Baraj Gölü ve Seyhan Nehri’nde kurulacak kano parkurlarıyla kentimizde ulusal ve uluslararası spor faaliyetleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kentimizi spor turizmi hususunda da öne çıkaracak bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Umuyorum ki uluslararası spor camiasında Adana’nın ismini sıkça duyuracağız” dedi.
Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven ise Vali Elban’a, yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Adana’nın spor turizmi gelişecek

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