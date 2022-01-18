Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı etkili oluyor, yolların kapanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı devam ediyor.

Adana-Aladağ kara yolunda önlem alan ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle Hasan Dede Geçidi'nden araç geçişine izin vermiyor.

Karayolları ve belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürdüğü Hasan Dede Geçidi'nde bazı sürücüler, yolun trafiğe açılmasını bekliyor.

Öte yandan ilçe merkezinde belediye ekiplerince kar temizleme çalışmaları sürüyor.



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