YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adanaspor, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı

Adanaspor, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı

08.07.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Altınordu'dan Ferhat Katipoğlu'nu ve Afjet Afyonspor'dan Burak Çoban'ı renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Ferhat Katipoğlu ve 27 yaşındaki Burak Çoban ile 2'şer yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldıAdana'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği devam ediyorAnadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği devam ediyor
Trabzon'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybettiTrabzon'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
transfer Adanaspor afyonspor

Adana Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
03:36
Sabah
05:19
Öğle
12:49
İkindi
16:39
Akşam
20:08
Yatsı
21:44

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Cuma

Su Eczanesi
Seyhan
Yağız Eczanesi
Seyhan
Ihlamur Eczanesi
Seyhan
Nazlı Eczanesi
Seyhan
İstanbulluoğlu Eczanesi
Seyhan
Yağmur Eczanesi
Seyhan
Şahindal Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Nedir bu antioksidan? Nelerde bulunur?

Nedir bu antioksidan? Nelerde bulunur?

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.