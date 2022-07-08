Adanaspor, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Altınordu'dan Ferhat Katipoğlu'nu ve Afjet Afyonspor'dan Burak Çoban'ı renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Ferhat Katipoğlu ve 27 yaşındaki Burak Çoban ile 2'şer yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.



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