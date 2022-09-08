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Adanaspor, Aaron Leya Iseka'yı renklerine bağladı

08.09.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor, Aaron Leya Iseka'yı renklerine bağladı

Adanaspor, Aaron Leya Iseka'yı renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 24 yaşındaki forvet oyuncusu Aaron Leya Iseka'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İngiltere temsilcisi FC Barnsley'in Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Belçikalı oyuncusu 24 yaşındaki santrafor Aaron Leya Iseka ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır." denildi.

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