Adanaspor-Adana Demirspor derbisi öncesi takım kaptanları bir araya geldi

TFF 1. Lig'in 21. haftasında 14 Şubat Pazar günü oynanacak Adanaspor-Adana Demirspor derbisi öncesi takım kaptanları Hakan Çinemre ve Gökhan İnler bir araya geldi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nin TSYD Nihat Geven Tesisleri'nde buluşan Adanaspor kaptanı Hakan Çinemre ve Adana Demirspor kaptanı Gökhan İnler, derbi maçı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Savunma oyuncusu Hakan Çinemre, her iki kulüpte de oynadığını, iki takımının da büyük camialara sahip olduğunu söyledi.

Hakan, derbi maç için dostluk vurgusu yaparak, "Her ne kadar kıran kırana mücadele olsa da bize yakışan hem ülkemize hem Adana halkında dostluk içinde bir maç izlettirmek. Derbilerin favorisi yoktur ama bu derbinin favorisi biziz. Çok iyi hazırlanıyoruz. Adanaspor-Adana Demirspor derbisi ülkemiz adına önemli derbilerdendir. İnşallah pazar günü hem dostluk hem de güzel bir futbol izletmek istiyoruz." diye konuştu.

Derbiyi taraftarsız oynamanın üzücü olduğunu aktaran Hakan, "Taraftarların ne kadar takımını benimsemiş olduğunu biliyorum. Ben 2-3 Adana derbisi oynadım. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Böyle bir derbiyi taraftarsız oynamak bizim için üzüntü verici." ifadelerini kullandı.