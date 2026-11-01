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Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe son haliyle gündemde

2016 yılında yayınlanan ‘Çocuktan Al Haberi’ programıyla tanınan ve ‘Çitos Efe’ lakabıyla hafızalara kazınan Efe Koçyiğit, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süre önce bir dizi projesine dahil olan Çitos Efe, bu kez son haliyle gündeme geldi.

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe son haliyle gündemde
Öznur Yaslı İkier

Bir döneme damga vuran ve büyük ilgi gören Çocuktan Al Haberi programında sevimli tavırları, kendine özgü şivesi ve yemek sevgisiyle dikkatleri üzerine çeken Efe Koçyiğit, ‘Çitos Efe’ lakabıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe son haliyle gündemde 1

Program sayesinde kısa sürede büyük bir üne kavuşan Efe Koçyiğit bir dönem neredeyse her yerde görünür hale gelmişti.

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe son haliyle gündemde 2

BAKANLIK DEVREYE GİRMİŞTİ

Hatta bu duruma bakanlık el atmış ve ekrana çıkan çocukların ekonomik olarak sömürülmeleri engellemeye çalışılarak, küçük Efe'nin obezite konusunda ailesine uyarıda bulunmuştu.

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe son haliyle gündemde 3

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Efe Koçyiğit son olarak Show Tv'nin sevilen dizisi Rüya Gibi'de rol aldı.

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe son haliyle gündemde 4

YORUM YAĞDI

Çitos Efe şimdilerde de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Çitos Efe için sosyal medyada; 'sağlığı için acil müdahale edilmeli', 'Git gide kilo almış', 'Bu kadar kilo iyi değil' gibi yorumlar yapıldı.

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe son haliyle gündemde 5

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