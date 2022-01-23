YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adanaspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

Adanaspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

23.01.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: "Milli maç arasında toparlanıp, yeni gelen transferleri de bir an önce hazırlayıp forvet hattında rekabeti biraz daha üst seviyeye çekerek tehlikeli bir takım olmak için elimizden geleni yapacağız" - Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın: "Üç puanla ayrıldık, kümede kalma mücadelesinde önemli bir mesafe aldık"

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilen Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, milli maç arasında toparlanıp "tehlikeli bir takım" olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları galibiyetten dolayı Ankara temsilcisini tebrik etti.

Skorun kendilerini memnun etmediğini belirten Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"Duran toptan yediğimiz golle maçı kaybetmek bizi fazlasıyla üzdü. İkinci yarı ofansif hamleler yaptık. Hatta oyunun sonuna doğru 2'li defansa dönüp arkada riskler alarak skoru değiştirmeye çalıştık. Direkten dönen topumuz, karşı karşıya kaçırdığımız pozisyonlarımız var. Neticede 1-0 mağlup olduk ama çocukların maçı istemesi bizim adımıza sevindirici. Milli maç arasında toparlanıp, yeni gelen transferleri de bir an önce hazırlayıp forvet hattında rekabeti biraz daha üst seviyeye çekerek tehlikeli bir takım olmak için elimizden geleni yapacağız."

- Taşkın: "Bizim için çok çok önemli bir 3 puandı"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, zor bir maç olacağını bilerek Adana'ya geldiklerini ifade etti.

Adanaspor'un uzun süredir kaybetmediğini ve iyi futbol oynadığını aktaran Taşkın, şunları kaydetti:

"Adanaspor meslektaşım Sait hocayla güzel bir çıkış yaptı. Biz de ligde kalma savaşı veriyoruz. Haftalardan beri iyi mücadele ediyoruz ve oyun olarak üstüne koyarak gidiyoruz. Maça Adanaspor iyi başladı, 10 dakika bizi hapsetti. Daha sonra oyunda dengeyi kurduk ve devreye kadar iyi bir oyun ortaya koyarak golü bulduk. Devre arasında çocuklara, iyi savunma yapmamız ve kontrataklarla çıkmamız gerektiğinden bahsettik. Bunu da çocuklar çok iyi yaptı. Üç puanla ayrıldık, kümede kalma mücadelesinde önemli bir mesafe aldık. Bizim için çok çok önemli bir 3 puandı. Oyuncu gurubumuzu tebrik ederim, her söylediğimizi yerine getirdiler."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Adana’da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralıAdana’da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Anahtar Kelimeler:
Adanaspor

Adana Namaz Vakitleri 25 Ocak Salı

İmsak
06:16
Sabah
07:40
Öğle
12:56
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:20

Adana Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Salı

İlgi Eczanesi
Seyhan
Erdoğan Eczanesi
Seyhan
Ayfer Eczanesi
Seyhan
Ova Eczanesi
Seyhan
Yurdagül Eczanesi
Seyhan
Dağlı Eczanesi
Seyhan
Dünya Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Antalya'da kayıp kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Antalya'da kayıp kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.