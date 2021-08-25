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Adanaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

25.08.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Fırat Gül: "Kim daha çok mücadele ederse, gayretli ve planlı oynarsa onun istediği olacaktır”

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 28 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-beyazlılar, kulüp tesislerinde teknik direktör Fırat Gül yönetiminde antrenman yaptı.

Teknik direktör Gül, antrenman öncesi gazetecilere, ligin ilk maçlarında istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

İki zorlu maçla lige başladıklarını belirten Gül, "2 maçı da kazanmaya en yakın olan takım bizdik. Girdiğimiz gol pozisyonlarını doğru değerlendirebilsek belki şu anda farklı şeyler konuşuyorduk." dedi.

Keçiörengücü takımının felsefe sahibi bir takım olduğunu ifade eden Gül, "Oyunun hem hücum tarafında hem savunma tarafında planlı bir takım. Kolay bir rakip değil, sonuç itibarıyla onlar da 2 haftadır galip gelemediler, onlar da galip gelmek isteyecektir, bizim de hedefimiz ayını. Kim daha çok mücadele ederse, kim daha gayretli ve planlı oynarsa onun istediği olacaktır diye düşünüyorum." diye konuştu.

Turuncu-beyazlı takımın forvet oyuncusu Samed Ali Kaya da her maça kazanmak için çıktıklarını, her maçta bireysel olarak atabildiği kadar gol atmak istediğini belirterek, “Belirli bir gol hedefim yok. Her maça gol atmak için çıkıyorum. Takımımız yeni, ilk maçlarda skor alamasak da ilerisi için herkes umutlu. İnşallah ilerleyen süreçte daha iyi olacağımızı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

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