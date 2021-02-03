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Adanaspor ara transfer döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna kattı

03.02.2021 10:43 | Son Güncelleme:
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Adanaspor ara transfer döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, ara transfer döneminde 10 futbolcuyu renklerine bağladıklarını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, ara transfer döneminde Roni Reis, Renan Diniz, Tevfik Altındağ, Ozan Papaker ve Ismaeel Rayan ile karşılıklı anlaşarak yolların ayırıldığı belirtildi.

Ahmet Bahçıvan'ın Serik Belediyespor'a kiralandığı aktarılan açıklamada, "Devre arası transfer döneminde Papa Daniel, Iko Seth, Sampson Agoha, Innocent Kingsley, Emirhan Uzun, Hüseyin Çolak, Ahmethan Köse, Harun Kaya, Fıratcan Üzüm ve Serdar Özkan'ı kadromuza kattık. Yollarımızı ayırdığımız isimlere verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eder, kadromuza kattığımız isimlere ise başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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