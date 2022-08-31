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Adanaspor, Berkan Güner'i kadrosuna kattı

31.08.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor, Berkan Güner'i kadrosuna kattı

Adanaspor, Berkan Güner'i kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Berkan Güner'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki defans oyuncusu Berkan Güner ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Berkan Güner'in transferinin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

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