Adanaspor-Beypiliç Boluspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Beypiliç Boluspor'a 2-1 yenilen Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Lig daha bizim için bitmedi. İki maç var önümüzde. Mutlaka birini kazanıp yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karafırtınalar, çok üzgün olduklarını belirterek, kazanmayı çok istediklerini ve en kötü durumda berabere bitirmeleri gereken bir maçı kaybettiklerini ifade etti.

Kalan iki maçta mutlaka üç puan kazanmaları gerektiğini vurgulayan Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"Oyuna gelince öne de geçtik, istediğimiz şeyleri yapmaya da çalıştık ama neticesinde haftalardır aynı 11 ile oynuyoruz. Kenardan hamle yapacak oyuncumuz da yoktu. Kolay bir şey değildi. İsteyen, çok coşkulu bir Boluspor takımı da vardı. Böyle bir maç olacağını da biliyorduk. Neticesinde kadro derinliğimiz maçı kazanmaya yetmedi onu söyleyebilirim. Lig daha bizim için bitmedi. İki maç var önümüzde. Mutlaka birini kazanıp yolumuza devam edeceğiz."

- Işılar: "İnşallah finalde mutlu bir şekilde ligde kalarak bitirmeyi diliyorum

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Osman Nuri Işılar, tüm takımları etkileyecek bir oyun oynadıklarını belirtti.

Işılar, Boluspor olarak bugünkü maçta tekniklerini sahaya yansıtmaya çalıştıklarını ancak çok üst düzey bir teknik gösteremediklerini dile getirerek, "Kalbimizi, hem tekniğimizin hem beynimizin ötesine geçecek şekilde mücadeleyi, takım ruhunu, takımdaşlığı, arkadaşlığı, birlikteliği beraberliği sahaya yansıtan tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Teknik kadrodaki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayıp buraya gelen Belediye Başkanımız Tanju Özcan'a da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yönetimin üzerine düşeni yaptığını dile getiren Işılar, bundan sonra sözün oyuncularda ve kendilerinde olduğunu aktardı.

Işılar, mutluluklarını paylaşmak isteyen herkesi kucaklamak için Bolu'ya döneceklerini anlatarak, "Bize bu bayramı kutlatan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Adanaspor camiasına göstermiş olduğu başarılı ve istekli oyunundan dolayı tebrik ediyorum. Onlara da bundan sonraki müsabakalar için başarılar diliyorum. Arifeyi gördük, bayramı gördük inşallah finalde mutlu bir şekilde ligde kalarak bitirmeyi diliyorum." diye konuştu.

