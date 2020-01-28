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Adanaspor'da Engin İpekoğlu ile yollar ayrıldı

ADANASPOR HABERLERİ  | 28.01.2020 15:44 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da kulüp başkanı Bayram Akgül'e istifasını sunan teknik direktör Engin İpekoğlu ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Adanaspor'da Engin İpekoğlu ile yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Engin İpekoğlu, takımın içinde bulunduğu durumda kan değişikliğinin fayda sağlayacağına inandığını söyledi.

İpekoğlu, "Adanaspor bizim camiamız. Bu bağlamda katkı koyacağına inandığım her adım bizim için önemli. Başkanımız Bayram Akgül'e istifamı kabul etmesini rica ettim. Adanaspor bizim için sıradan bir kulüp değil. Kan değişiminin bu kritik süreçte takıma fayda sağlayacağına inanıyorum. Başta başkanımız Bayram Akgül'e ve yönetimine, kulüp personeline ve bizleri yalnız bırakmayan desteklerini her daim hissettiğimiz tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Açıklamada, Teknik Direktör Engin İpekoğlu'na kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilip, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileğinde bulunuldu.

(DHA)

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