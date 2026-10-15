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İsmail Kartal'dan ağır mağlubiyet sonrası iki kelimelik cevap: "Özür dileriz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Aston Villa karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Bu seviyede bu kadar pas hatası yapmamamız gerekiyordu. Skor ve sonuçtan dolayı camiamızdan ve taraftarlarımızdan özür dileriz" dedi.

İsmail Kartal'dan ağır mağlubiyet sonrası iki kelimelik cevap: "Özür dileriz"
Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, İngiltere deplasmanında Aston Villa’ya 6-0 mağlup oldu. Maçın ardından Teknik Direktör İsmail Kartal, yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. Karşılaşmanın hakkının bu skor olmadığını ifade eden tecrübeli teknik adam, yapılan basit hatalara dikkat çekti.

"FUTBOLUN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE BASİT HATALAR CEZALANDIRILIYOR"

İsmail Kartal dan ağır mağlubiyet sonrası iki kelimelik cevap: "Özür dileriz" 1

Üst düzey mücadelelerde hata payının az olduğunu vurgulayan İsmail Kartal, "Bize göre normalde maçın hakkı bu değil. Futbolun en yüksek seviyesinde mücadele ediyorsunuz. Bu yüksek seviyede mücadele ettiğiniz zaman bu kadar basit pas hataları ve top kayıpları yapmamanız lazım. Yaptığınızda ise sizi çok çabuk cezalandırıyorlar. Bu akşamki maç maalesef böyle oldu. Çok basit top kayıpları yaptık. Bu seviyede bu kadar pas hataları yapmamamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR DERS OLDU"

İsmail Kartal dan ağır mağlubiyet sonrası iki kelimelik cevap: "Özür dileriz" 2

Karşılaşmadan önemli dersler çıkardıklarını belirten Kartal, "Ben, ekibim ve oyuncularım bundan çok önemli dersler çıkardık. Bu hepimize büyük bir ders oldu. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Fenerbahçe camiası adına kabul edilebilir bir skor değil" şeklinde konuştu.

"EN KISA ZAMANDA ALANYASPOR MAÇINA KONSANTRE OLMALIYIZ"

İsmail Kartal dan ağır mağlubiyet sonrası iki kelimelik cevap: "Özür dileriz" 3

Yoğun maç trafiğine değinen ve hızla lig maçına odaklanmaları gerektiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "İki-üç gün sonra çok önemli lig maçımız var. Onu düşünmek zorundayız. Bunu unutup en kısa zamanda Alanyaspor maçına konsantre olmalıyız. Bunu bir kenara bırakıp hep birlikte o maça hazırlanmalıyız. Skor ve sonuçtan dolayı camiamızdan ve taraftarlarımızdan özür dileriz" diyerek sözlerini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal fenerbahçe
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