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Adanaspor, deneyimli futbolcusu Serdar Özkan ile sözleşme yeniledi

07.07.2021 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor, deneyimli futbolcusu Serdar Özkan ile sözleşme yeniledi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, deneyimli kanat oyuncusu Serdar Özkan ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda da kadroda olacağı belirtildi.

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