Adanaspor, Efe Tatlı'yı sezon sonuna kadar kiraladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Efe Tatlı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Tatlı ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşıldığı belirtildi.
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