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Adanaspor, Efe Tatlı'yı sezon sonuna kadar kiraladı

31.01.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor, Efe Tatlı'yı sezon sonuna kadar kiraladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Efe Tatlı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Tatlı ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşıldığı belirtildi.

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