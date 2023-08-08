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Adanaspor, Fatih Kurucuk'u transfer etti

08.08.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, stoper Fatih Kurucuk'u kadrosuna kattı.

Adanaspor, Fatih Kurucuk'u transfer etti

Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Bandırmaspor forması giyen 25 yaşındaki stoper Fatih Kurucuk ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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