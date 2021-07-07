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Adanaspor, Ganalı forvet Samuel Tetteh'i kadrosuna kattı

07.07.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor, Ganalı forvet Samuel Tetteh'i kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Ganalı forvet Samuel Tetteh'i renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun kadroya dahil edildiği belirtildi.

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