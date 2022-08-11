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Adanaspor, Hakkı Türker ve Mutlu Aksu Doğan'ı transfer etti

11.08.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor, Hakkı Türker ve Mutlu Aksu Doğan'ı transfer etti

Adanaspor, Hakkı Türker ve Mutlu Aksu Doğan'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncuları Hakkı Türker ve Mutlu Aksu Doğan'ı kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Vekili Furkan Akgül'ün, Hakkı Türker ve Mutlu Aksu Doğan'la İstanbul'da bir araya geldiği ve her iki oyuncunun ikişer yıllığına transfer edildiği bildirildi.

Orta saha görev yapan 23 yaşındaki Hakkı Türker geçen sezon Esenler Erokspor'da forma giydi.

Fenerbahçe, Altınordu ve Galatasaray altyapılarında deneyim kazanan 22 yaşındaki Mutlu Aksu Doğan ise Kocaelispor, Turgutluspor ve Karaköprü Belediyespor'da görev aldı.

Adanaspor, Hakkı Türker ve Mutlu Aksu Doğan'ı transfer etti

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