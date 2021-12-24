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Adanaspor-Kocaelispor maçının ardından

24.12.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: "Bugün için iyi bir maç kazandık bitti. Tatilimizi yapacağız. Yeni yılımızı kutlayacağız"

Adanaspor-Kocaelispor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Kocaelispor'u 2-0 yenen Adanaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Bugün için iyi bir maç kazandık bitti. Tatilimizi yapacağız. Yeni yılımızı kutlayacağız." dedi.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, öncelikle takımını oyun ve skor için tebrik etti.

Sait Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"Kazanılan 3 puandan çok daha fazlası oldukça eksiklerimiz, hastalar, sakatlar vardı. 1'inci dakikadan 90 artı 7'ye kadar sahanın her yerinde basmadık yer bırakmadılar. Ligin bu son maçı olmasına rağmen herkesin kafasında tatil planı olmasına rağmen bu coşkuyu sahaya yansıttılar. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. İnşallah ikinci yarı güzel bir hazırlık dönemi geçirdikten sonra bunun daha bir üstüne çıkmamız lazım ki bir şeylerden bahsedebilelim. Bugün için iyi bir maç kazandık bitti. Tatilimizi yapacağız. Yeni yılımızı kutlayacağız. İnşallah daha diri, daha coşkulu bir takımla tekrar taraftarımızın karşısına çıkacağız. İnşallah istediğimiz takviyeleri de devre arasında yaparsak ikinci yarı seyir zevki daha hoş olan bir Adanaspor'u izleyeceğiz. "

Adanaspor- Kocaelispor

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