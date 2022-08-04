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Adanaspor, Metehan Altunbaş'ı transfer etti

04.08.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor, Metehan Altunbaştransfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, LASK Linz'den Metehan Altunbaş'ı renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak LASK Linz forması giyen 19 yaşındaki forvet oyuncusu Metehan Altunbaş ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Eskişehirspor altyapısından yetişen genç oyuncu, 2021'de LASK Linz'e transfer olmuştu.

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