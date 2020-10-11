Adanaspor, milli maç arasını kamp havasında geçiriyor

EREN BOZKURT - TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Yunus Murat Ceylan, milli maçlar nedeniyle verilen aranın kendilerini geliştirmek için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

İlk 4 maçında 1 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 6 puan toplayan turuncu-beyazlıların, savunmada başarılı olmalarına karşın gol yollarında yaşadığı sıkıntı dikkati çekiyor. Ligde henüz gol yemeyen tek takım olan Akdeniz ekibi, buna karşın tek golünü de ligin ilk haftasında İstanbulspor ağlarına gönderdi.

Adanaspor Teknik Direktör Yunus Murat Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa geç katılan oyuncuları bulunduğunu ve milli maç arasının bu yüzden kendilerine iyi geldiğini aktardı.

"Fiziksel ve mental olarak hazır olmayan oyuncularımız var." ifadesini kullanan Ceylan, "Tam hazır olduklarında takıma çok daha fazla katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Milli maç arası bizim için çok iyi oldu. Mini bir kamp gibi iyi çalışıyoruz. Fiziksel olarak daha iyi hale geleceğiz. Forvet bölgemizde meziyetli, bireysel yeteneği yüksek oyuncularımız var. Biraz onu sahaya yansıtmakta sıkıntı yaşıyoruz. Fiziksel ve mental olarak hazır olduklarında daha üretken, skorer bir takım olacağız." diye konuştu.