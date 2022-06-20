Adanaspor, Özcan Aydın'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Somaspor'dan Özcan Aydın'ı renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak TFF 2. Lig takımlarından Somaspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Özcan Aydın ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.



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