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Adanaspor, Özcan Aydın'ı transfer etti

20.06.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor, Özcan Aydın'ı transfer etti

Adanaspor, Özcan Aydın'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Somaspor'dan Özcan Aydın'ı renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak TFF 2. Lig takımlarından Somaspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Özcan Aydın ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

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