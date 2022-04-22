Adanaspor, PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Yılport Samsunspor ile oynadığı maçta talimata aykırı hareketler nedeniyle Adanaspor, disipline gönderildi.



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