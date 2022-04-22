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Adanaspor, PFDK'ye sevk edildi

22.04.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor, PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Yılport Samsunspor ile oynadığı maçta talimata aykırı hareketler nedeniyle Adanaspor, disipline gönderildi.

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