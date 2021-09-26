Adanaspor, teknik direktör Fırat Gül'le yollarını ayırdı

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdıklarını bildirdi.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adanaspor'umuzda teknik sorumlu olarak görev yapan Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi
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