YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adanaspor Teknik Direktörü Fırat Gül: "6-12 oyuncu transfer etme düşüncemiz var"

Adanaspor Teknik Direktörü Fırat Gül: "6-12 oyuncu transfer etme düşüncemiz var"

03.07.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Lig içinde oyunsal anlamda Adanaspor'a ve camiasına yakışan, sahada ne yaptığını bilen, planlı, organize ve oynadığı oyunu rakibe kabul ettirebilen Adanaspor göreceksiniz"

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un teknik direktörü Fırat Gül, yeni sezon öncesi 6-12 oyuncuyu kadrolarına katmayı düşündüklerini söyledi.

Gül, bazı oyuncularla Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Adanaspor gibi köklü bir camiada bulunmaktan dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti.

Taraftarın ve şehrin beklentisinin farkında olduğunu belirten Gül, "Bu beklenti, şu anda en büyük motivasyon kaynağım. Bu doğrultuda 28 Haziran Pazartesi günü mevcut kadromuzla beraber çalışmalarımıza başladık. Bir gün hariç hemen hemen her gün çift antrenmanla hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Hazırlık dönemimiz Bolu'da ikinci ve üçüncü etap şeklinde devam edecek." diye konuştu.

Gül, transfer çalışmaları hakkında da bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Şu anda temasta olduğumuz bazı oyuncular var. Yönetimimiz bu anlamda yoğun bir çalışma içinde. Şu anki tek düşüncemiz bu oyuncuları takımımıza en kısa zamanda dahil edebilmek. Tam sayı veremem ama 6-12 oyuncu transfer etme düşüncemiz var. Elimizdeki oyuncular var, kiralıktan dönenler var. Bu konu kamp döneminde netleşecektir. Bu geçiş dönemini en iyi şekilde değerlendirebilmek için bütün oyuncularımızla, teknik ekibimizle beraber sıkı bir çalışma içerisindeyiz."

- "Oynadığı oyunu rakibe kabul ettirebilen Adanaspor göreceksiniz"

Adanaspor'un geleceği adına tesisleşmede ciddi bir çalışmaya girildiğinin altını çizen Fırat Gül, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sene Adanaspor'un Süper Lig standartlarında bir çalışma ortamında olacağını söyleyebilirim. Bu yıl ligde 19 takım olacak, 4 takım da ligden düşecek. Bunun yanı sıra ligden düşmüş takımlar var. Maddi anlamda çok güçlü olan ve 2. Lig'den 1. Lig'e çıkmış takımlar var. Bunların yanı sıra geçen yıl Süper Lig'e çıkamamış çok ciddi takımlar da var. Bunların hiçbiri bizim için mazeret sayılamaz çünkü ben buraya mazeret üretmeye gelmedim. Mazeret üretmek dünyanın en kolay işi. Buradaki tek amacım, Adanaspor'un başarısı için gerekli çalışmayı göstermek. Lig içinde oyunsal anlamda Adanaspor'a ve camiasına yakışan, sahada ne yaptığını bilen, planlı, organize ve oynadığı oyunu rakibe kabul ettirebilen Adanaspor göreceksiniz. Bunun sözünü verebilirim. Hiçbir takım bizden daha az efor sarf ederek, bizden daha aşağıda bir oyun planıyla kolay kolay bize galip gelemeyecek. Oynadığımız her maçta 3 puana talip bir Adanaspor olarak oynayacağız, hedefimiz bu."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Heyecanlandıran açıklama! Tarih verdiHeyecanlandıran açıklama! Tarih verdi
Ceset torbasına koydular! Yanına yaklaştığında fark ettiCeset torbasına koydular! Yanına yaklaştığında fark etti
Adana'da hırsızlık yaptığı ve 3 aracın lastiklerini kestiği öne sürülen zanlı tutuklandıAdana'da hırsızlık yaptığı ve 3 aracın lastiklerini kestiği öne sürülen zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
transfer

Adana Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:32
Sabah
05:17
Öğle
12:48
İkindi
16:39
Akşam
20:09
Yatsı
21:46

Adana Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cumartesi

Ezgi Eczanesi
Seyhan
Su Eczanesi
Seyhan
Akgün Eczanesi
Seyhan
Emel Eczanesi
Seyhan
Selda Eczanesi
Seyhan
Özde Eczanesi
Seyhan
Çabukoğlu Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bursa kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

Bursa kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gaziantep'te 34 yıllık esnaf, davullu zurnalı kutlamayla emekliye ayrıldı

Gaziantep'te 34 yıllık esnaf, davullu zurnalı kutlamayla emekliye ayrıldı

Diyanet İşleri Başkanlığından 15 Temmuz genelgesi

Diyanet İşleri Başkanlığından 15 Temmuz genelgesi

Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ile oğlu öldü

Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ile oğlu öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.